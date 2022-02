Prințul Harry: „Pentru mine Marea Britanie rămâne acasă” Avocații Prințului Harry spun ca Regatul Unit va fi intotdeauna casa lui, pe fondul unei dispute asupra faptului ca nu ar trebui sa primeasca protecție din partea poliției atunci cand se afla pe teritoriul britanic, potrivit BBC. Intr-o prima audiere a acțiunii sale impotriva Ministrului de Interne, avocații au spus Inaltei Curți ca nu se simte in siguranța atunci cand viziteaza Marea Britanie in condițiile actuale. El vrea sa plateasca pentru a avea parte de securitate pentru el și familia sa in timp ce se afla in Marea Britanie. Avocații guvernamentali au spus ca oferta sa este „irelevanta”… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

