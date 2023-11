Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator britanic a respins vineri recursul editorului tabloidului Daily Mail prin care publicatia incerca sa puna capat actiunilor inaintate in justitie de printul Harry si de cantaretul Elton John, pentru colectare ilegala de informatii.

- Robert Negoița, primarul Sectorului 3, a intervenit, marți, in timpul conferinței de presa susținute de Nicușor Dan despre amenda de 35 de milioane de euro data de Poliția Locala proprietarului terenului din parcul IOR pentru schimbarea destinatiei spatiului verde sau reducerea suprafetei de spatiu…

- Presa din Anglia savureaza infrangerea pe care Newcastle a administrat-o, miercuri, formatiei PSG in Liga Campionilor, pe care unele ziare madrilene o interpreteaza deja ca pe o amenintare la adresa viitorului gruparii franceze in principala competitie europeana, potrivit news.ro.The Telegraph vorbeste…

- Romania muta forțe de aparare aeriene mai aproape de satele de linga Dunare, de cealalta parte a țarmului Ucrainei, unde dronele rusești au atacat instalații de cereale și adauga noi posturi militare de observație și patrule in zona. Precizarile au fost facute pentru Reuters, scrie Europa Libera Romania,…

- Romania blocheaza participarea Austriei la reuniunile NATO, scrie ziarul austriac Kurier. Potrivit acestuia, doi ofițeri ai forțelor armate austriece de la Bruxelles așteapta de saptamani intregi acreditarea lor la Alianța. Accesul lor este intarziat de Romania, care a cerut timp de gandire. Citește…

- In ultimele saptamani, tot mai multe voci susțin ca Ducii de Sussex sunt la un pas de separare. Acum, o noua informație pare sa confirme ca Prințul Harry și Meghan Markle sunt in prag de divorț. Cei doi s-ar fi desparțit deja. Prințul Harry și Meghan Markle, in prag de divorț? Presa straina citeaza…

- Un razboi de lunga durata, mai ales unul difuz, complex și multidimensional ca cel din prezent, care vizeaza schimbarea unei ordini politice internaționale, se poate caștiga și pierde in același timp.