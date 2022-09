Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a este condusa astazi pe ultimul drum. Prințul George și Prințesa Charlotte vor participa la inmormantare. Britanicii cred ca un detaliu ii va supara pe Ducii de Sussex in aceasta zi neagra. William și Kate vor merge inaintea celor doi moștenitori. Unde vor sta Prințul Harry și…

- Printul George si Printesa Charlotte se vor alatura celor peste 2.000 de persoane invitate la funeraliile Reginei Elizabeth II la Westminster Abbey. Luni dimineata, perioada in care oamenii au putut sa vada sicriul Reginei expus la Westminster Hall s-a incheiat, iar ultima persoana care a trecut…

- Doi dintre cei trei copii ai Prinților de Wales, William și Kate, printul George, in varsta de 9 ani, și sora sa Charlotte, in varsta de 7 ani, vor urma alaturi de familia regala sicriul, catre Catedrala Westminster Abbey.

- O mașina in care se afla Regele Charles al III-lea a atras urale din partea mulțimii din fața Palatului Buckingham sambata (17 septembrie), in timp ce Londra se pregatește pentru inmormantarea Reginei Elisabeta de luni (19 septembrie). Liderii mondiali calatoresc in capitala britanica pe tot parcursul…

- Zeci de mii de britanici sunt prezenți pe strazile Londrei, de-a lungul traseului ceremoniei, care dureaza aproximativ o ora. https://www.youtube.com/watch?v=cMOuv9SLeoQCeremonia incepe la ora locala 14.22 (16.22, ora Romaniei). Sicriul va parasi Palatul Buckingham, așezat pe un afet de tun, și va ajunge…

- Prinții William și Harry, alaturi de ducesa Kate și Meghan Markle, baie de mulțime dupa moartea Reginei Cei doi fii ai Regelui Charles, William și Harry, au ieșit in public in weekend, in fața castelului Windsor, unde sute de oameni se adunasera pentru a-i aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a. Alaturi…

- Printul si Printesa de Wales, insotiti de Printul Harry si Meghan Markle au iesit, impreuna, in fata Castelului Windsor, pentru a privi omagiile aduse de oameni Reginei Elisabeta a II-a, scrie site-ul broadcasterului britanic BBC . Este prima aparitie publica pe care cele doua cupluri regale o au impreuna,…