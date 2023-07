Stiri pe aceeasi tema

- "Nu este o incoronare'', a declarat George Gross, expert in incoronari la King's College din Londra. ''Dar este foarte simbolic in sensul ca Scotia are propria identitate''.Evenimentele de miercuri de la Edinburgh sunt o continuare a efortului lui Charles de a consolida legaturile cu oamenii din cele…

- Regele Charles al Marii Britanii va veni in Romania in data de 2 iunie, au precizat surse oficiale pentru News.ro, acesta urmand sa faca o... The post Regele Charles al III-lea va veni in vizita oficiala in Romania appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- De la Bruxelles la Washington, lideri din intreaga lume i-au transmis sambata felicitari noului rege Charles al III-lea al Marii Britanii, incoronat in cadrul unei ceremonii fastuoase desfasurate la Westminster Abbey din Londra, relateaza AFP.

- Fostul ambasador și ministru Theodor Paleologu sustine ca Printesa Diana nu si-a inteles rostul in Casa Regala a Marii Britanii, fiind „ahtiata” sa ocupe prim-planul.In emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, fostul ministru al Culturii l-a caracterizat pe Printul Harry drept ”marele…

- Prințesa Charlotte implinește astazi 8 ani, iar fotografia a fost realizata chiar de mama micuței prințese, Kate Middleton, in gradina castelului Windsor. Fiica Prințului William și a lui Kate Middleton, Prințesa Charlotte, iși serbeaza cea de-a opta aniversare pe 2 mai, cu doar cateva zile inainte…

- Printul William al Marii Britanii si sotia lui, Kate, au dat luni publicitatii o noua fotografie cu printesa Charlotte, nepoata regelui Charles al III-lea, cu prilejul aniversarii varstei de opt ani, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Prințesa Charlotte apare, marți, intr-o noua imagine facuta publica de mama ei, Kate, pentru a marca a opta aniversare. In fotografie, prințesa apare zambitoare stand intr-un scaun alb din rachita. Publicarea pozei vine cu cateva zile inainte de incoronarea bunicului ei, scrie Sky News.O noua fotografie…

- Prințul William al Marii Britanii și soția sa, Kate, au publicat doua noi fotografii cu fiul lor cel mic, Louis, pentru a marca cea de-a cincea aniversare a acestuia, care are loc duminica, informeaza Rador.Fotografiile cu Louis au fost realizate de Millie Pilkington la inceputul acestei luni in…