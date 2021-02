Stiri pe aceeasi tema

- Ducele de Edinburgh, in varsta de 99 de ani, a fost internat in spital aseara, 16 februarie, la recomandarea medicului sau. Presa straina scrie sa decizia de internare este „o masura de precauție”.

- Regina si Ducele de Edinburgh au fost vaccinati astazi impotriva Covid-19, anunta Palatul Buckingham. O sursa regala a declarat ca vaccinurile au fost administrate sambata, de un medic la Castelul Windsor.

- Zborurile din Marea Britanie catre Polonia vor fi suspendate incepand de luni la miezul noptii din cauza ingrijorarilor legate de o noua tulpina de coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului polonez pe Twitter, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Premierul britanic Boris Johnson…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Agentia Europeana a Medicamentului spera sa fie in masura sa emita - inainte de Craciun - un aviz stiintific favorabil vaccinurilor-candidate impotriva covid-19 care ii va fi cerut, a anuntat miercuri directoarea executiva a EMA Emer Cooke, relateaza Reuters. Citește și: Gabriela Firea pune…