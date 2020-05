Printul Charles le cere britanicilor sa-i ajute pe fermieri sa stranga recoltele in perioada pandemiei Printul Charles le-a cerut marti britanicilor sa iasa pe camp si sa ajute fermierii sa stranga recoltele in timpul pandemiei de COVID-19.



"Hrana nu apare ca prin minune, totul incepe cu incredibilii nostri fermieri si cultivatori", a declarat Charles, in varsta de 71 de ani, intr-un mesaj video postat marti pe Instagram.



"Nu ma indoiesc ca munca va fi neatragatoare si, uneori, va reprezenta o provocare", a adaugat Charles, care se ocupa de gradinarit, in mesajul inregistrat in gradina sa de legume de la locuinta din Birkhall, Scotia.



Prin comentariile sale, mostenitorul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

