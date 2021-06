Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri gazda unei receptii in onoarea liderilor statelor din grupul G7, luand prim-planul scenei la summitul pe care acestia il au timp de trei zile in Cornwall, informeaza Agerpres.Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a reusit sa destinda atmosfera…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri gazda unei receptii în onoarea liderilor statelor din grupul G7, iar în timpul pozei de grup a încercat sa detensioneze atmosfera cu o gluma, relateaza BBC.Summit-urile precum G7 pot fi uneori un pic stânjenitoare, iar…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri gazda unei receptii în onoarea liderilor statelor din grupul G7, luând prim-planul scenei la summitul pe care acestia îl au timp de trei zile în Cornwall, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Suverana…

- Atacurile lansate de prințul Harry, catre familia regala a Marii Britanii continua și au in sprijin o noua platforma. Este vorba despre seria TV Apple + The Me You Can’t See. Ducele de Sussex a recunoscut ca el și realizatoarea TV Oprah Winfrey au inceput sa planifice aceasta serie in urma cu doi ani,…

- Prințul Harry a continuat sa lanseze bombe dupa bombe in timpul apariției sale in seria Apple TV +, The Me You Can’t See , care a fost difuzata vineri. Un astfel de comentariu s-a indreptat catre prințul Charles, sugerand tatal sau ca nu are abilitați de parinte li ca i-a lasat sa „sufere”. Expertul…

- Un barbat a fost dus ieri de catre anchetatori la Institutul de Psihiatrie „Socola”. Acesta este din județul Iași, localitatea Manjești comuna Mogoșești. Individul urmeaza sa fie expertizat psihici de catre medicii specialiști. Barbatul de 62 este suspect de crima. Și-a ucis cel mai bun prieten Se pare…

- Vestea ca prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, s-a stins din viața vineri, 9 aprilie, la varsta de 99 de ani a ajuns și in indepartata insula Tanna, din Vanuatu. Aici, se crede ca ducele de Edinburgh era un zeu, iar moartea acestuia va fi deplansa de sateni cu un ritual de…