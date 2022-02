Prințul Charles a pățit-o iar Prințul Charles a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și acum se afla in autoizolare, a anunțat Clarence House. „In aceasta dimineața, Prințul de Wales a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și acum se autoizoleaza. Alteța Sa Regala este profund dezamagita ca nu va putea participa la evenimentele de astazi din Winchester și va incerca sa iși reprogrameze vizita cat mai curand posibil”, arata un tweet. Este pentru a doua oara cand prințul Charles, in virsta de 73 de ani, a contractat coronavirusul. The post Prințul Charles a pațit-o iar appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

