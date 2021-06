Prințul Charles a fost investigat pentru moartea Prințesei Diana Prințesa Diana s-a stins din viața pe 31 august 1997, in urma unui accident rutier petrecut in Paris, Franța. In momentul producerii accidentului, mașina in care Diana se afla alaturi de partenerul ei, Dodi Fayed, era urmarita de paparazzi. Fayed și șoferul, Henri Paul, au murit de asemenea, singurul supraviețuitor fiind bodyguardul Prințesei Diana, Trevor Rees-Jones. Ancheta derulata in Franța a aratat ca accidentul a fost produs din cauza șoferului, care consumase alcool inainte de a urca la volan, și din cauza persistenței paparazzilor. In 1998, Mohamed Al-Fayed, tatal lui Dodi Fayed, a demarat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

