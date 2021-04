Stiri pe aceeasi tema

- Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a a anunțat, printr-un comunicat, decesul iubitului sau soț Alteta Sa Regala, Duce de Edinburgh, o formula ce marcheaza, pentru eternitate, dragostea speciala dintre cei doi.

- Familii regale și șefi de state și de guverne din toata Europa au transmis mesaje de condoleanțe dupa moartea prințului Philip, soțul reginei Elisabeta a Marii Britanii, la varsta de 99 de ani.

- Nu e o pacaleala de 1 aprilie! Așteptarea pentru ca ”Wonder Woman 1984” sa ajunga și in Romania (legal) a luat sfarșit! ”Soarta lumii este din nou in pericol și doar Femeia Fantastica o poate salva. Diana Prince traiește in liniște printre muritori in perioada vibranta anilor 1980 – o perioada a excesului…

- Caricatura a aparut in plin scandal legat de acuzațiile de rasism legate de Palatul Buckingham, potrivit HotNews.ro.In desen, Regina este infațișata cu ochii roșii, ranjind și cu par pe picioare, in timp ce o imobilizeaza la pamant pe Megan. Textul este și el relevant: “De ce a parasit Meghan Palatul…

- Prințul Harry și Meghan Markle au fost intervievații lui Oprah intr-un adevarat eveniment al televiziunii de peste tot in lume. Acestaa dezvaluit ca rasismul, și nu altceva, l-a alungat din Marea Britanie. El a spus ca o persoana i-a spus la un eveniment caritabil: „Trebuie sa ințelegeți ca Marea Britanie…

- Nici regina Elisabeta si nici printul Philip, sotul sau, nu au participat la conversatiile din sanul familiei regale britanice in care au fost exprimate nelinisti cu privire la culoarea pielii cu care avea sa se nasca fiul lui Meghan Markle si al printului Harry, a afirmat luni Oprah Winfrey, transmite…

- Printul Charles al Marii Britanii lauda ”curajul si creativitatea” cu care Commonwealth-ul a reactionat la pandemia de coronavirus, intr-un mesaj care va fi transmis duminica, cu cateva ore inainte ca printul Harry si Meghan sa vorbeasca despre renuntarea la indatoririle lor regale, la televiziunea…

- Harry si Meghan au anuntat-o pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii ca nu isi vor relua indatoririle de membri ai monarhiei britanice. La un an dupa retragerea din indatoririle regale, Harry si Meghan spun ca nu vor sa se intoarca. Intr-o declaratie a Palatului Buckingham, regina Elisabeta a II-a…