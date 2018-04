Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata din cauza rafalelor puternice de vant urmate de furtuna cu grindina si ploi torentiale, care au afectat miercuri noaptea statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, au indicat autoritatile joi, citate de agentia Xinhua. Rafalele de vant, cu o viteza de peste 130…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a avut miercuri seara o intalnire cu ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves Le Drian, informeaza Antena3. Discuțiile dintre cei doi au avut loc la sediul Ambasadei Franței din București, unde se desfașura o recepție in onoarea oficialului francez. Potrivit…

- Un hotel de patru etaje din orasul Indore, din centrul Indiei, s-a prabusit, sâmbata seara, provocând moartea a zece oameni si ranirea altor doi, transmite Reuters, care citeaza politia locala. Operatiunea de salvare s-a încheiat si nu au mai fost înregistrate…

- Narendra Damodardas Modi este prim-minstrul Indiei din mai 2014. Acesta a anuntat la inaugurare un plan de a dubla numarul de kilometri de autostrada. Daca in 2014, India avea 96.000 de km de autostrada, acum sunt 115.435 km, iar planul este sa se ajunga la 200.000 de km. Ritmul de constructie al…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l a primit astazi in audienta pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Japoniei la Bucuresti, Kisaburo Ishii.Intrevederea a prilejuit o trecere in revista a stadiului actual al relatiilor bilaterale si al cooperarii la nivel international dintre Romania…

- Prima intalnire Iohannis-Toader dupa scandalul izbucnit in justiția din Romania! Mai exact, ministrul Justiției, Tudorel Toader, va fi prezent marți la ceremonia primirii magistraților absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii, organizata la Palatul Cotroceni. Reamintim ca, in ultima perioada…

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- India a testat, joi, o racheta balistica cu raza lunga de actiune capabila sa transporte arme nucleare, iar expertii sustin ca racheta ar avea capacitatea de a lovi aproape intregul teritoriu al Chinei, relateaza The New York Times, preluat de Romania TV.Racheta Balistica, denumita Agni 5, a fost lansata…