- Printesa Eugenie, nepoata reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, și soțul ei Jack Brooksbank au devenit parinți. Prințesa a nascut marti dimineața primul ei copil, un baiețel, la Portland Hospital din centrul Londrei, a anunțat palatul Buckingham, citat de Harpes Bazaar . ”Regina, ducele de Edinburgh,…

- Cum a slabit Ducesa de York, Sarah Ferguson, cu ajutorul nutriționistului Gianluca Mech Sarah Ferguson, membra a familiei regale britanice, fosta soție a prințului Andrew, al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, a introdus in alimentația zilnica produse recomandate de Gianluca Mech. Produse precum…

- Un fost angajat al Palatului Buckingham a fost condamnat la 8 luni de închisoare dupa ce a marturisit ca a furat obiecte în valoare de aproape 100.000 de lire sterline din reședința familiei regale britanice, relateaza Insider.Curtea Magistraților din Westminster l-a condamnat în…

- Pepe are de ce sa se considere un barbat cu adevarat implinit! Celebrul cantareț are doua fiice superbe, iar acestea deja vor sa calce pe urmele artistului! Rosa a cantat alaturi de tatal sau una dintre piesele lui!

- Prințesa Michael de Kent, 75 de ani, are coronavirus și este izolata in Palatul Kensington de trei saptamani, a declarat duminica purtatorul de cuvant al acesteia, Simon Astaire, pentru corespondentul agenția DPA la Londra, informeaza Bild.Potrivit The Sun, prințesa are febra mare și acuza o stare de…