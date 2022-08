Stiri pe aceeasi tema

- La data de 04 iulie a.c., lucratorii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au pus in aplicare patru mandate de perchezitie la domiciliile a patru barbați din comuna Dofteana, in cadrul unei cauze penale, in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de furt. Cu ocazia efectuarii…

- La data de 03 iulie a.c., in jurul orei 18:20, o patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau a procedat la oprirea unui autoturism care circula pe strada Lunca Bistritei, catre calea Moldovei din municipiu. Deși s-a efectuat semnal regulamentar de oprire avand semnalele acustice…

- 4 infractiuni au fost constatate de politisti, in flagrant delict. Astazi, 29 iunie, in jurul orei 01.00, in urma controalelor efectuate in trafic, politistii Sectiei 2 Politie Prundu Bargaului au depistat, in flagrant delict, un conducator auto care se afla sub influenta alcoolului. Barbatul a fost…

- In ziua de 27 iunie a.c., un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile Bacau, aflat in misiunea de patrulare pe raza Secției 2 Poliție Bacau a observat, intr-o zona retrasa, in spatele unei scari de bloc din apropierea centrului orașului, patru barbați care, la vederea jandarmilor, s-au ridicat…

- La data de 18 iunie a.c., in jurul orei 01:00, polițiștii Secției 1 Poliție Bacau au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112, de catre un tanar de 21 de ani, din localitate, despre faptul ca o persoana a patruns intr-un autoturism parcat pe strada Cornisa Bistritei incercand sa sustraga bunuri din interiorul…

- La data de 17 iunie a.c., polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul celor din cadrul Secției 1 Poliție Bacau, criminaliști si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetului Bacau. O percheziție…

- La data de 08 iunie a.c., in urma activitaților specifice desfașurate, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Brusturoasa au identificat doi tineri de 15 și 17 de ani, ambii din comuna Agaș suspectați de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Din cercetarile efectuate a rezultat faptul…

- In perioada 09-15 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Bacau au organizat o acțiune de prevenire și combatere a infracționalitații in targurile saptamanale organizate la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Bacau. In urma activitaților desfașurate,…