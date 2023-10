Prins în Fălticeni rulând cu 113 km/h Un șofer a fost prins conducind prin municipiul Falticeni cu o viteza de 113 km/h in condițiile in care limita era de 50 km/h. Intresant este ca barbatul avea permisul reținut din martie anul trecut dupa ce fusese prins baut la volan. De data aceasta nu consumase bauturi alcoolice. Din nefericire pentr el s-a ales […] The post Prins in Falticeni ruland cu 113 km/h first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

