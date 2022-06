Prins cu droguri, riscă până la 15 ani de închisoare Polițiștii din Chișinau au prins in flagrant un barbat de 46 de ani, care deținea și vindea pe strada droguri. Acesta, locuitor al comunei Bacioi, era mai de mult in vizorul anchetatorilor, care l-au tot ținut sub observație și urmarit. Cand a fost reținut, barbatul avea la el cam doua kg de substanța narcotica „hidroponica”, plante de canabis crescute in sera proprie, cantar electronic de mici dimensiuni pentru cantarirea dozelor comercializate, dar și bani care nu au putut fi justificați. Toate au fost confiscate și depuse ca probe la dosar. Barbatul, care mai are un dosar pentru talharie, risca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

