- Miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei 14.20, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, în colaborare cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla, au depistat și identificat în trafic un barbat, în vârsta de 36 de ani, din municipiul Cluj-Napoca,…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla – Secția 7 Poliție Rurala – au depistat marți, 7 ianuarie, in jurul orei 20.30, un barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Breaza, județul Mureș, in timp ce conducea un autovehicul pe drumul județean 109C, pe raza localitații Geaca din județul Cluj,…

- Un echipaj din cadrul Poliției orașului Dolhasca a oprit vineri pentru control pe raza localitații, autoturismul condus de un barbat de 24 de ani din județul Iași. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițiștii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiul Satu Mare au identificat și reținut, ieri, 27 noiembrie a.c., un satmarean, de 22 de ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat. La data de 27 noiembrie a.c., in urma masurilor investigative desfașurate, polițiștii…

- Polițiștii au depistat la data de 16 noiembrie a.c., un satmarean, de 52 de ani, care se afla la volanul unui autovehicul fiind sub influența bauturilor alcoolice. Astfel, la data de 16 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției Poliție Rurala Beltiug impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției oraș…

- Sambata seara un echipaj din cadrul Poliției orașului Solca a oprit pentru control pe un drum comunal neclasificat din comuna Arbore, autoturismul condus de o localnica de 25 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițiștii au constatat faptul ca, numarul de inmatriculare montat…

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla – Postul de Poliție Comunal Aluniș și Postul de Poliție Comunal Cornești au depistat in flagrant marți, 12 noiembrie, in jurul orei 10.30, un barbat in varsta de 58 de ani, din comuna Cațcau, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe drumul…

- O patrula din cadrul Poliției municipiului C-lung Moldovenesc a oprit sambata pentru control pe strada Calea Bucovinei din localitate, autoturismul condus de un barbat de 23 de ani din comuna Ciprian Porumbescu. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis…