Stiri pe aceeasi tema

- Propunerile pornite de la Ministerul Muncii prevad ca majorarile salariale sa fie raportate la salariul de baza de 2.300 lei, iar sporurile sa nu depașeasca 20% din același salariu. De asemenea, Raluca Turcan a afirmat ca sporurile ar urma sa se acorde fie celor care muncesc la distanțe foarte mari…

- Ministerul Muncii precizeaza, dupa aparitia unor informatii referitoare la masuri care ar avea ca efect diminuarea veniturilor personalului medical, ca Memorandumul initiat impreuna cu Ministerul Finantelor urmareste evaluarea criteriilor care stau la baza salarizarii in sistemul public, nu diminuarea…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei au incheiat, joi, un parteneriat pentru dezvoltarea programului “A doua Sansa”. Ministerul Muncii a stabilit ca sunt 14.000 de persoane fara studii finalizate la nivel primar sau gimnazial, care nu au un loc de munca si al caror venit…

- Legea salarizarii: Sporurile NU trebuie sa depașeasca 20% din salariul de baza. Raluca Turcan ”Sistemul sporurilor trebuie sa fie revizuit radical” Conform declarației Ministrului Muncii, Raluca Turcan, in Romania exista 35.000 de persoane care cumuleaza pensia cu salariul. Aceasta a precizat ca proiectul…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca, intr-un an de zile, am putea avea o noua lege a salarizarii, care sa fie ”intr-adevar unitara”, pentru ca in prezent sunt atat de multe exceptii de la lege, incat ”exceptia a devenit regula. Turcan afirma ca este necesara prudenta in abordarea legii salarizarii,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat astazi ca pregatește un proiect de lege care va modifica legea salarizarii unitare a bugetarilor. Ea a dat doua detalii despre modificarile pe care le va propune, legate de plafonul sporurilor adaugate la salariul de baza al bugetarilor, precizeaza g4media…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost majorat miercuri la valoarea de 2.300 de lei pe luna, prin Hotarare de Guvern, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). "Guvernul a majorat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost majorat miercuri la valoarea de 2.300 de lei pe luna, prin Hotarare de Guvern, potrivit unui comunicat citate de AGERPRES de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). "Guvernul a majorat salariul de baza minim brut pe tara garantat…