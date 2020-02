Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul județean / Fotbalul județean este gata de un nou sezon in Sport / on 19/02/2020 at 11:10 / Mai sunt cateva zile pana cand se va da startul unui nou sezon in campionatul județean de fotbal, mai exact returul ediției 2019-2020. In acest context, marțea trecuta, pe 18 februarie a.c., echipele…

- Copilul de patru ani din Pitesti care a intrat in stop cardio-respirator in urma unei anestezii facute la o clinica stomatologica a murit, miercuri seara, la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitala. Purtatorul de cuvant al Spitalului „Grigore Alexandrescu” din…

- "Din pacate, copilul de 4 ani si 8 luni a pierdut lupta cu viata. In urma cu jumatate de ora s-a produs stop cardiac ce nu a mai raspuns la manevrele de resuscitare. S-a declarat decesul. Parintii au fost langa el", a declarat Alexandru. Ministerul Sanatatii a anuntat ca se fac verificari la clinica…

- Mai putini elevi in clase si mai mult timp alocat fiecarui scolar. Noua Lege a Educatiei, care a trecut de Parlament, prevede reducerea drastica a numarului de copii in clase. Si asta in conditiile in care acum sunt si 38 de elevi la o ora. Parintii si profesorii aplauda initiativa. In prezent, in medie,…

- ”24 de ordonanțe de urgența intr-o ședința de guvern??? Sa privatizezi sistemul de sanatate peste noapte, fara studii de impact, fara dezbateri parlamentare și fara ca romanul sa fie macat prevenit, daca nu consultat? Sa nu deranjeze pe nimeni ca ne-am trezit in democrație și ne culcam…

- Premierul Ludovic Orban a rabufnit vineri dimineața in ședința de guvern dupa ce s-a trezit cu doua Ordonanțe de Urgența introduse pe ordinea de zi. Reacția nervoasa a avut-o dupa anunțul facut de ministrul Educației.„Va spun de acum. Nu mai accept introducerea pe ordinea de zi a niciunei…

- Compania Nationala pentru Investitii a programat pentru aceasta saptamana, mai precis pentru data de 13 decembrie, doua licitatii care vizeaza constructia a doua sali de sport la Pitesti. Este vorba despre o sala la Scoala „Nicolae Iorga” si una la Scoala „Tudor Arghezi”. De asemenea, dupa cum ne-a…