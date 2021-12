Principesa Margareta: Doresc tuturor românilor La mulţi ani cu sănătate Majestarea Sa, Margareta, Custodele Coroanei, a transmis un mesaj romanilor de sarbatori, mesaj pe care il redam in continuare. „Anul 2021 nu a fost usor. Ca si anul trecut, pandemia continua sa ne intunece viata. Oamenii simt exasperare, tristete si descurajare. Transmit condoleante tuturor celor care au pierdut rude, prieteni sau colegi. Si eu am trecut prin doliu si mahnire. De aceea, inteleg pe cei care au pierdut pe cineva drag. Totusi am incredere ca vom vedea lumina de la capatul tunelului! Acum, la sfarsit de an, gandul meu merge catre cei in varsta, pentru ca ei au atat de mult de oferit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

