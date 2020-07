Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai renumiți specialiști, experți in epidemiologie, virusologie, medicina inovativa, reprezentanți ai Guvernului, reprezentanți ai societații civile și reprezentanți ai domeniului farmaceutic din Romania se intalnesc marți 16 iunie, incepand cu ora 10:30, intr-o videoconferința, pentru a face un…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Directia Generala Turism, isi propune sa dezvolte in continuare parteneriatul turistic dintre Romania si Statul Israel.In acest sens, secretarul de stat Emil Razvan Pirjol a participat astazi, 10 iunie 2020, la o intalnire organizata in sistem…

- Posta Romana a anuntat, joi, ca le ofera clientilor posibilitatea de a plati ratele bancare prin intermediul oficiilor postale sau direct de acasa, cu ajutorul factorului postal. "Clientii bancilor care au in derulare un credit au la dispozitie serviciul Postei Romane - Total Collect Home,…

- Posta Romana a anuntat, joi, ca romanii isi pot plati ratele bancare la posta sau prin intermediul postasului. ”Compania Nationala Posta Romana ofera clientilor posibilitatea de a plati ratele bancare prin intermediul oficiilor postale sau direct de acasa, cu ajutorul factorului postal. Clientii bancilor…

- "Clientii bancilor care au in derulare un credit au la dispozitie serviciul Postei Romane - Total Collect Home, prin intermediul caruia pot achita ratele bancare fara a se mai deplasa la sediul bancii. Compania poate incasa ratele creditelor prin intermediul factorului postal, operatiunile de incasare…

- Compania Nationala Posta Romana a anuntat joi ca le ofera clientilor posibilitatea de a plati ratele bancare prin intermediul oficiilor postale sau direct de acasa, cu ajutorul factorului postal. “Clientii bancilor care au in derulare un credit au la dispozitie serviciul Postei Romane…

- Cea mai mare companie de cosmetice din Romania a demarat productia de biocide. Dezinfectanții, disponibili atat pentru spitale, cat și pentru populație Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, a inceput productia de biocide pentru uz personal si medical, dezinfectantii avand ca substanta…

- Lumina Sfanta de la Ierusalim a ajuns sambata cu un avion special in Romania, printr-o delegatie a Patriarhiei Romane. De la București, Lumina Sfanta a pornit spre Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Baia Mare și Iași. Aproape de miezul nopții, creștinii au primit lumina in poarta caselor sau in fața blocurilor,…