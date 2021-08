Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 12 ani, George și Geanina, doi cofetari romani, au plecat din țara din dorința de a-și largi orizontul. Au ales sa se mute in Anglia, pentru ca, spun ei, cultura engleza i-a atras intotdeauna. Intr-un interviu exclusiv pentru Libertatea, cuplul a povestit cum au ajuns sa aiba una dintre cele…

- *** Cautam Gradinar! Suntem in cautarea unei persoane dornice de a lucra ca si ingrijitor la curte in natura (in Badon) part-time si care sa: Fie pasionata de ingrijirea plantelor (gazon/ iarba, pomi fructiferi, arbusti ornamentali); Deschisa sa invete lucruri noi; Sa fie serioasa, flexibila, organizata.…

- Joi, 15 iulie, intre orele 9 și 15, in localitatea Padureni se va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de spalare și igienizare a rețelei de distribuție. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații…

- (INP) anunța rezultatele sesiunii I / 2021 a apelurilor de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) - subprogramele Reșița, 250 de ani de siderurgie, respectiv Timișoara, Capitala...

- Consiliul Județean Cluj a demarat pe drumul județean 103I (DJ 103G) Platou – Cheile Turzii lucrari de intreținere care au drept scop imbunatațirea condițiilor de circulație. Acestea se vor finaliza... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria municipiului Bacau informeaza cetațenii despre faptul ca, in noaptea de miercuri spre joi, intre orele 22:00 – 04:00, circulația rutiera prin Pasajul Oituz-Ștefan Gușe va fi inchisa, in vederea realizarii unor lucrari de intreținere. ... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- START ȘANTIERE: Mai multe tronsoane din drumurile județene beneficiaza luna aceasta de covoare asfaltice și tratamente bituminoase, in cadrul Programului anual de reparații și intreținere drumuri județene aprobat și finanțat de catre Consiliul Județean Sibiu.

- Masuri privind cresterea atractivitatii serviciului militar in calitate de rezervist voluntar. Legea nr. 115 2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 270 2015 privind Statutul rezervistilor voluntari publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 468, Partea I, prin care au fost armonizate unele…