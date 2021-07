Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani a fost reținut dupa ce a amenințat cu un pistol paznicul unei piețe din capitala. Totul s-a petrecut in noaptea de 15 iulie la o piața agricola de pe strada Calea Basarabiei. Polițiștii au fost alertați la ora 01:30. Victima a sunat la poliție și a declarat ca un barbat a incercat…

- Dani Mocanu a facut de curand anunțul mult așteptat de fani, respectiv ca va reveni in muzica. Manelistul a explicat cu cateva luni in urma ca dorește sa iasa din lumina reflectoarelor, urmand sa se lase de muzica, caci la momentul respectiv le-a explicat admiratorilor sai ca a ales calea religiei pentru…

- DRPCIV (Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor) a facut publice in aceasta saptamana datele privind promovabilitatea pentru anul trecut la examenul pentru permisul de conducere. Iar judetul unde pe vremuri se promova pe banda a ajuns acum codas.

- Șoferul ambasadei Republicii Moldova in Federația Rusa a fost gasit avind permisul de conducere fals, pe 7 iunie curent, la punctul de trecere al frontierei Palanca. Ministerul Afacerilor Externe a comunicat ca a recepționat astfel de informații de la Poliția de Frontiera. „Ambasada Republicii Moldova…

- Pilotul de raliu și specialistul in conducere defensiva, Titi Aur, a afirmat ca una dintre cauzele accidentelor din Romania este lipsa unei educatii rutiere timpurii si a unor cursuri corespunzatoare la scoala de soferi. Acesta critica modul in care se desfașoara pregatirea viitorilor șoferil in școlile…

- Un sofer constantean a fost depistat la volan cu permisul de conducere suspendat. La data de 23 mai, la un control efectuat in trafic, pe D.N. 25, politistii Serviciului Rutier Galati au depistat, la volanul unui autoturism, un barbat, de 43 de ani, din municipiul Constanta, care nu a putut prezenta…

- Dani Mocanu nu a mai rezistat și a reacționat, dupa ce a primit sentința de a sta nu mai puțin de șase luni in spatele gratiilor, pe motiv ca ar fi instigat la ura in mediul online, iar magistrații l-au pus sub acuzare. Manelistul se bazeaza acum nu doar pe justiția fizica, ci și pe cea Divina, sperand…