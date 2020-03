Stiri pe aceeasi tema

- Un ventilator pentru terapie intensiva care poate fi realizat cu o imprimanta 3D urmeaza sa intre in teste la Centrul „Pius Branzeu” al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” prin metode de spirometrie, dar și pe animale din biobaza centrului. Un grup de banațeni a luat inițiativa dezvoltarii…

- Numarul testelor efectuate la Timisoara pentru depistarea infectiilor cu coronavirus creste de patru ori. Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara si Centrul Regional de Sanatate Publica pun la dispozitie trei aparate cu ajutorul carora numarul testelor realizate intr-o zi…

- Doua universitați de stat din Timișoara au luat decizia de a-și inchide porțile pentru studenți și profesori pana la sfarșitul lunii martie, din cauza coronavirus. Este vorba de Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, care a anunțat ca, in perioada 09 – 31 martie, sunt sistate…

- Echipa de cercetatori de la Timișoara a primit deja feedback de la o parte dintre colegii din alte țari și lucreaza acum la imbunatațirea "rețetei" vaccinului: "Acum lucram la o varianta - noi am trimis aceste date peste tot, și la colegii noștri din Europa, și din Statele Unite, am primit o serie…

- Universitațile din Arad și Targu Jiu au decis, luni, suspendarea cursurilor, in vreme ce studenții și cadrele didactice de la Universitatea de Medicina și Farmacie din Timișoara și de la Universitatea de Medicina și Farmacie din Cluj-Napoca stau in izolare la domiciliu, dupa ce au fost in Italia.…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a anuntat, luni seara, ca, in actualul context epidemiologic, Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad a decis suspendarea cursurilor in perioada 24 februarie - 8 martie. De asemenea, Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara a luat decizia…

Joi, 20 februarie, la Universitatea de Medicina și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara, s-au desfașurat alegerile pentru desemnarea urmașului... Octavian Cretu este noul rector al UMF Timisoara

In holul de la intrarea in Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara se afla o fotografie, un buchet de flori, candele și... Omagiu pentru o absolventa a Medicinei din Timisoara. Se afla in avionul ucrainean doborat in Iran