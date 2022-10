Primul vaccin inhalabil împotriva Covid-19 a început să fie administrat în China | VIDEO China a lansat saptamana aceasta primul vaccin inhalabil COVID. Specialiștii spun ca serul inhalat lupta impotriva infecțiilor și este extrem de util persoanelor care ezita sa se vaccineze de teama acelor, spune un specialist, potrivit Reuters. Agentia de reglementare medicala din China a aprobat in luna septembrie acest vaccin, care este produs de compania farmaceutica chineza CanSino Biologics, cu scopul de a fi administrat ca doza booster. Primele persoane au inceput sa primeasca vaccinul care este inhalat prin gura dintr-un recipient care arata ca o ceașca de cafea. „Prima linie de aparare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a lansat un nou tip de vaccin anti-COVID-19 care este administrat prin inhalare, nu prin injectare. Oamenii de știința spera ca astfel de vaccinuri fara ace, ușor de utilizat, vor face vaccinarea mai accesibila in țarile cu sisteme de sanatate vulnerabile. In plus, și cei carora le este teama…

- In cadrul unei campanii considerate o premiera mondiala, reprezentantii capitalei economice a Chinei, Shanghai, au lansat in aceasta saptamana un nou tip de vaccin anti-COVID-19 care este administrat prin inhalare, nu prin injectare, informeaza Reuters. Agentia de reglementare medicala din China a aprobat…

- China a lansat un nou tip de vaccin anti-COVID-19 care este administrat prin inhalare, nu prin injectare. Oamenii de știința spera ca astfel de vaccinuri fara ace, ușor de utilizat, vor face vaccinarea mai accesibila in țarile cu sisteme de sanatate vulnerabile. In plus, și cei carora le este teama…

- Un bombardier de tip Suhoi Su-34 s-a prabusit, luni seara, pe un bloc rezidential cu noua etaje din oraselul Eisk, situat in sud-vestul Rusiei, in apropierea frontierei cu Ucraina. Cei doi piloti s-au catapultat. A fighter jet crashed into a residential building in #Yeysk, #Krasnodar oblast. A pilot…

- Un nou val de COVID-19 pare sa se pregateasca in Europa odata cu sosirea vremii mai reci. Experții in sanatate publica avertizeaza ca ritmul lent al vaccinarii și confuzia cu privire la tipurile de vaccin disponibile vor limita probabil absorbția rapelului. Subvariantele Omicron BA.4/5 care au dominat…

- Taifunul Muifa se afla duminica in apropierea mai multor insule din sudul Japoniei, motiv pentru care autoritațile le cer locuitorilor acestei regiuni sa se adaposteasca de „valurile și vanturile puternice”, relateaza AFP, conform News.ro . Duminica dupa-amiaza, taifunul a provocat rafale de vant de…

- Insulele Marshall au confirmat peste 3.000 de cazuri de COVID in ultima saptamana, o creștere ingrijoratoare pentru sistemul sanitar din aceasta țara insulara din Micronezia. Cadrele medicale se tem ca nu vor face fața infectarilor, dupa ce doi ani au ținut virusul la distanța, relateaza BBC și The…

- Autoritațile din Shanghai, centrul financiar al Chinei, au declarat duminica ca vor redeschide toate școlile, inclusiv gradinițele, la 1 septembrie, dupa luni de inchideri din cauza COVID-19, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…