Stiri pe aceeasi tema

- Lidera democrata Nancy Pelosi a avertizat ca daca tarile occidentale se bazeaza pe compania chineza pentru tehnologia lor, atunci ele vor stimula o autocratie si o "autocratie digitala", remarci care par sa fie un ecou al avertismentelor presedintelui american Donald Trump, informeaza DPA. …

- Majoritatea liderilor PSD au pledat, în spatele ușilor închise, pentru alegerile anticipate. Lideri ca Paul Stanescu, Marcel Ciolacu și Lia Olguța Vasilescu au pledat pentru declanșarea alegerilor anticipate, au declarat pentru HotNews.ro surse social democrate. Totodata, liderii PSD au…

- Leacul importriva celui mai mediatizat virus al momentului ar putea veni chiar de la Timisoara. Specialistii de la Centrul Oncogen au... The post Vaccinul impotriva temutului virus din China vine de la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Coronavirus devine o amenințare din ce in ce mai mare, pe masura ce se raspandește in tot mai multe țari. Inca nu s-a gasit o soluție, dar cercetatorii romani lucreaza la una. Profesorul doctor Virgil Paunescu, care este director al Institutului OncoGen din Timișoara, a explicat pentru Antena 3 ca institutul…

- Specialistii romani au o solutie ingenioasa pentru a gasi vaccinul contra-coronavirus. Așa afirma Prof. dr. Virgil Paunescu, seful Institutului de Cercetare OncoGen din Timisoara. „Noi am pus pe site-ul institutului un soi de articol stiintific, mai greu de ințeles pentru cei care nu…

- Cercetatorii de la National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite si cei ai grupului Johnson & Johnson au demarat procedurile de dezvoltare a unor vaccinuri potentiale impotriva noului tip de coronavirus aparut in China, 2019-nCoV, insa aceasta activitate va dura mai multe luni, au anuntat marti…

- Apple lupta impotriva instituțiilor europene. Aceștia refuza ideea de a avea un singur incarcator impus pentru toate smartphone-urile din Europa. Parlamentul European o sa-i oblige sa faca aceasta schimbare?

- De la muzica populara si colinde la muzica simfonica si jazz, de la concerte rock la spectacole de balet si bal vienez, la TVR 3 gasiti momente de sarbatoare pe cele mai diverse ritmuri. Si pentru ca muzica este prima vocea a bucuriei, a sperantei si a momentelor de sarbatoare, pe parcursul intregii…