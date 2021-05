Stiri pe aceeasi tema

- Patrick Ciorcila a fost invitatul jurnalistului Mihai Moga la ZIUA LIVE, unde a vorbit despre organizarea unei astfel de competiții la Cluj-Napoca, despre jucatoarele din topul WTA care ar putea participa la turneu, dar și despre posibilitatea de a avea spectatori in tribunele de la Winners Sports Club.

- Primul turneu WTA din istoria orașului Cluj-Napoca și singurul la ora actuala din Romania va avea loc intre 1 și 8 august 2021, la Cluj-Napoca, in aer liber, pe zgura. „Dupa o prima ediție in sistem prize money in 2020, Winners Open devine un eveniment de top in tenisul mondial feminin. Astfel,…

- CS Heracle a fost reprezentat de zece sportivi la turneul internațional Wrestling Challenge. Competiția desfașurata de joi pana astazi in sala „Horia Demian” din Cluj-Napoca a reunit luptatori U15 din zece țari. Rezultatele obținute de sportivii care se antreneaza in comuna Ghiroda sunt urmatoarele:…

- Federatia Franceza de Tenis (FFT) a anuntat, marti, intr-un comunicat de presa, ca meciurile din calificarile turneului de la Roland Garros se vor desfasura cu portile inchise, in perioada 24-28 mai, informeaza lefigaro.fr. De asemenea, 32 de jucatoare vor fi acceptate in plus, ridicand tabloul…

- Patricia Tig, jucatoare convocata in echipa Romaniei pentru meciul cu Italia, din cadrul „Billie Jean King Cup”, a anunțat ca este accidentata și, din pacate, nu poate participa la aceasta intalnire, informeaza Federatia Romana de Tenis. Dupa Simona Halep, Patricia Tig este a doua jucatoare devenita…

- Meciul echipei feminine a Romaniei cu Italia, din play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup, noul nume sub care se desfasoara Fed Cup, se va disputa in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in perioada 16-17 aprilie, informeaza, miercuri, Federatia Romana de Tenis pe site-ul