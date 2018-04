Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat marti tarile arabe sa majoreze "enorm" contributiile lor financiare la eforturile occidentalilor pentru a contracara influenta Iranului in Orientul Mijlociu, cu scopul ca Teheranul sa nu profite de victoriile impotriva gruparii Stat Islamic (SI), relateaza…

- Donald Trump si-a pus omul dorit la sefia diplomatiei americane. Comisia de politica externa a Senatului Statelor Unite a aprobat, luni, numirea lui Mike Pompeo în locul lui Rex Tillerson, la conducerea Departamentului de Stat, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Directorul CIA, Mike Pompeo, nominalizat la postul de sef al diplomatiei americane, a declarat joi, in cursul audierii sale in Comisia pentru Relatii Externe a Senatului SUA, ca experienta sa ca ofiter al armatei americane stationat in Germania Federala in timpul Razboiului Rece i-a oferit o intelegere…

- Viitorul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, a dat asigurari joi ca doreste o "ameliorare" a acordului asupra programului nuclear iranian, fara a relua la randul sau amenintarea formulata de presedintele american Donald Trump privind retragerea SUA din acest acord, informeaza AFP. …

- Ali Akbar Velayati, inaltul consilier al liderului suprem al Iranului, a afirmat miercuri ca Teheranul va sustine Damascul impotriva oricarei agresiuni straine, a relatat televiziunea de stat, intr-un aparent raspuns la comentariile presedintelui american Donald Trump despre un posibil atac impotriva…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a aterizat joi la Beirut pentru o scurta vizita, prima in Liban a unui responsabil american de acest rang din ultimii patru ani, relateaza AFP si Reuters. In cele cateva ore in care se va afla la Beirut, Tillerson va avea convorbiri indeosebi cu…