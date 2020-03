Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Lucian Heius, vindecat de infectia cu noul coronavirus Deputatul liberal Lucian Heius si administratorul public al municipiului Deva, Adrian David, s-au vindecat de infectia cu virusul COVID-19, cel de-al doilea test efectuat vineri în Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara…

- Primul test negativ de coronavirus in cazul deputatului PNL de Hunedoara, Lucian Heius si in cazul administratorului public al municipiului Deva, Adrian Nicolae David. Vineri va fi repetat testul si, in cazul in care va fi tot negativ, cei doi vor fi externati din Spitalul de Boli Infectioase ”Victor…

- Primarul Devei, Florin Oancea, care este internat la Spitalul de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, dupa ce a fost depistat ca fiind infectat cu coronavirus, a anunțat, in aceasta seara, pe pagina sa de Facebook, ca și fiica sa este pozitiva. ”Am primit in aceasta dupa-amiaza rezultatele…

- Fiica lui Florin Oancea, primarul municipiului Deva, a fost depistata pozitiv cu coronavirus. Ea a fost internata, alaturi de tatal ei, la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Sotia edilului si baiatul lor au avut teste negative pentru coronavirus, potrivit news.ro.Primarul…

- RESITA – Asta reiese din rezultatul de azi, 13 martie, al ultimului test pentru COVID-19 facut tanarului internat la Spitalul „Victor Babes” din Timisoara! Asadar, ultimul test a iesit negativ, ceea ce inseamna ca tanarul nu mai are coronavirus. Barbatul de 27 de ani care s-a prezentat luni la UPU Resita,…

- Fata de 16 ani din judetul Hunedoara confirmata, sambata, cu coronavirus, este fiica barbatului din acest judet internat cu COVID-19 la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Mama fetei a fost testata, iar rezultatul a fost negativ."Probele prelevate de la fiica barbatului…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au intrat, astazi, in alerta dupa ce a fost internat pacientul in varsta de 16 ani, care a ieșit pozitiv la testul de coronavirus. La un moment dat, au aparut mai mulți aparținatori care au vrut sa intre pe cel care este izolat…