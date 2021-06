Stiri pe aceeasi tema

- Virgin Radio Hot 30 a adus schimbari importante, dupa doua saptamani in care clasamentul Virgin Radio Romania a fost dominat de Irina Rimes. De data aceasta, Cristi Stanciu a anunțat ca pe primul loc in Virgin Radio Hot 30 s-au instalat ”Muzele”, hitul lansat de Liviu Teodorescu și Manuel Riva. Textul…

- Netflix a lansat astazi trailerul oficial al celui de-al doilea sezon al ”Sky Rojo”. Adrenalina, acțiunea și esența latina vor reveni in postura de protagoniști in cele 8 noi episoade, ce vor fi lansate la nivel global pe 23 iulie. In acest sezon vom vedea cum Coral, Wendy și Gina sunt mai unite ca…

- Cristi Stanciu, aka Chris Hype, a facut super atmosfera, in weekend, la Iași. Dupa ce a adus noutațile in Virgin Radio Hot 30, la Virgin Radio Romania, Cristi Stanciu a mixat, alaturi de Manuel Riva și Catalin Popa la Senzoria. Muzica mixata live, un cooking show, new media experience și arte vizuale,…

- ”Jupiter’s Legacy”, noul serial cu super-eroi, lansat de Netflix și in Romania in luna mai, este unul dintre atracțiile de neratat pentru impatimiții genului. Dupa aproape un secol in care au avut grija ca omenirea sa fie in siguranța, supereroii din prima generație sunt nevoiți sa priveasca spre copiii…

- SENZORIA, cel mai nou concept de party lansat in 2020, continua la Iași sambata, pe 19 iunie, cu un super vibe adus de Manuel Riva, Chris Hype și Catalin Popa. Petrecerea incepe la 16, la The Secret in Iași. Te așteapta muzica mixata live, un cooking show, new media experience și arte vizuale duse la...…

- Muzica se traieste pe scenele Musicalling! Zilele acestea la Iasi, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, Romanian Creative Week (RCW), va gazdui prima editie a Musicalling, un eveniment ce da startul concertelor din vara aceasta. Doritorii se pot bucura din nou de muzica…

- Netflix prezinta primele imagini din sezonul final ”La Casa de Papel”. Jaful continua, razboiul se apropie și liderul bandei a pierdut controlul. Sfarșitul acestei serii originale create de Alex Pina se apropie din ce in ce mai mult. Banda este inchisa in Banca Naționala a Spaniei de peste 100 de ore.…

- Dupa ce Netflix a deblocat primele 15 minute din filmul regizat de Zack Snyder – ”Army of The Dead”, virginradio.ro iți arata imagini de la filmarile pentru ”Army of The Dead”. De la regizorul Zack Snyder (300, Zack Snyder’s Justice League), ”Army of The Dead” are loc in urma unui focar de zombi care…