- Sefa serviciilor secrete spaniole, Paz Esteban, a fost demisa marti, de Guvern, in urma scandalului izbucnit cu privire la programul de spionaj Pegasus detectat in telefonul mobil al premierului Pedro Sanchez si in cele ale separatistilor catalani, potrivit mai multor surse mass-media spaniole, citate…

- Guvernul de la Madrid a destituit-o pe Paz Esteban de la conducerea Centrului National de Informatii (CNI), serviciul de informatii externe al Spaniei, scrie marti ziarul El Pais, citat de Hotnews . Decizia a fost luata dupa dezvaluirile privind utilizarea software-ului spion Pegasus impotriva unor…

- Sefa serviciilor secrete spaniole, care a recunoscut ca separatistii catalani au fost spionati de Madrid, risca sa fie demisa, in timp ce scandalul declansat de dezvaluirile privind aceste actiuni de spionaj ameninta stabilitatea guvernului condus de Pedro Sanchez, relateaza joi AFP. Fii la…

- Mii de manifestanti au iesit sambata pe strazi in Spania pentru a protesta fata de cresterea preturilor produselor alimentare, ale energiei si ale carburantilor, amplificata de razboiul din Ucraina, informeaza Agerpres . Demonstratiile au avut loc in principalele orase spaniole la apelul partidului…

- Mii de persoane au manifestat duminica la Madrid in sprijinul noii sperante a dreptei spaniole, Isabel Diaz Ayuso, in disputa cu conducerea Partidului Popular (PP), pe care o acuza ca vrea sa o demita, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Adunati in fata sediului PPE cu drapele, intre 3.000 si 3.500 de…

- Instanța Suprema din Spania a decis, saptamana trecuta, ca intreg complexul de lux Marina Isla de Valdecanas, din Caceres, trebuie demolat pentru a se conforma unei hotarari care anuleaza proiectul din cauza ca a fost construit pe sit natural protejat, informeaza El Pais . Stațiunea a fost ridicata…

- Acuzat deja ca spioneaza opoziția, partidul de guvernamant PiS ar putea fi implicat și in hacking-ul de telefoane de la Curtea de Conturi. A folosit partidul ultra-conservator Lege și Justiție (PiS) aflat la putere in Polonia software-ul Pegasus pentru a-și spiona adversarii politici? Scandalul a izbucnit…