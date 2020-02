Primul scurtmetraj al unei trupe din România: videoclip horror născut dintr-o tragedie reală Premiera pe scena muzicala autohtona: pe modelul faimosului scurtmetraj „Michael Jackson's Ghosts” din 1996, o trupa romaneasca va lansa primavara aceasta propriul film cu videoclip incorporat. Construit pe ideea de terapie prin muzica, proiectul este un horror despre lupta cu demonii interiori.Cand Blonda (voce), Julia (percuție), Vlad (chitara), Andrei (chitara) și Mihai (bass) iși unesc forțele, ei devin WildSide, o formație romaneasca underground specializata in heavy metal, glam metal și hard`n`heavy.Intr-o seara, in drum spre unuldintre concertele lor, cei cinci raman izolați in mijlocul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au votat, ieri, intr-o sedinta de plen convocata in sesiunea extraordinara, proiectul de eliminare a tuturor pensiilor speciale, cu exceptia celor din sistemul de aparare si ordine publica. Printre cei vizați sunt chiar parlamentarii, magistrații, dar și foștii președinți ai Romaniei. Cel…

- "Haideti sa fim seriosi, 'omuletii verzi', daca vor sa vina - dar asta e asa o discutie sterila - vor ateriza unde isi doresc, chiar si in Piata Victoriei. Ce trebuie sa le faci aeroport ca ei sa vina? Sau unde au fost, ei au aterizat pe aeroporturi? (...) Noi vorbim despre lucruri serioase, vorbim…

- Costel Barbu, despre cumulul pensiei cu salariul de la stat: “Gaselnita unor categorii privilegiate de a obtine doua venituri simultane de la stat” in Politic / on 12/12/2019 at 13:21 / Costel Barbu, secretarul general adjunct al Guvernului, infiereaza și el deja celebra cumulare a pensiei cu salariul…

- George Forcos Vladimir Ionescu (b1.ro) Google Romania a anunțat cele mai populare cautari din anul 2019. Daca „eMag Black Friday” a suscitat cel mai mare interes printre internauți, marea surpriza consta in faptul ca „Razvan Ciobanu”, creatorul de moda care a decedat, a fost mult mai cautat de utilizatorii…

- Au mai trecut cinci ani in care nu s-a facut nimic pentru cele mai importate proiecte ale țarii. Mai mult decat atat, Romania risca sanu mai poata accesa fondurile europene din ianuiarie 2021. Toate sesizarile europerlamentarului au fost depuse catre instituțiile statului roman. Corina Crețu a declarat…

- Vineri, 29 noiembrie, a avut loc marea deschidere a magazinului Casa Rusu din Baia Mare, situat in Centrul Comercial Aushopping (bulevardul Bucuresti nr. 144). Magazinul este unul de proportii, cu o suprafata de 1.900 mp, fiind al 19 deschis pe intreg teritoriul tarii. Diretorul general al Casa Rusu,…

- Organizata de Marea Loja Nationala Sovereign Nations Romana 1880 (M.L.N.R. 1880) Marea Loja Nationala Sovereign Nations Romana 1880 (M.L.N.R. 1880) organizeaza Conferinta Publica „Omagiu Eroilor Revolutiei din Decembrie 1989” Aceasta va avea loc joi, 28 noiembrie, intre orele 18.00-20.00 la Hotelul…

- Dupa ce, in turul I al alegerilor prezidențiale, a fost inregistrata o prezența foarte slaba la vot (35,25%, adica doar 848 votanți), bașca o infrangere rușinoasa a PSD-ului, cei care raspund de comuna in numele partidului au schimbat cu totul registrul tactic. Senatorul Emilia Arcan s-a implicat direct…