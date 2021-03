Primul satelit artificial românesc se va afla pe orbita Terrei? Romania urmeaza sa devina, dupa Franța, cea de-a doua țara din Uniunea Europeana care iși plaseaza un satelit artificial in jurul Terrei. Satelitul va fi construit in Romania, iar racheta care il va plasa pe orbita Pamantului, denumita EcoRocket, este, de asemenea, construita in țara noastra, dupa cum a anunțat Asociația Romana pentru Cosmonautica și Aeronautica (ARCA). Racheta purtatoare este proiectata si construita integral in Romania de catre ARCA. Racheta va fi lansata de sub Marea Neagra, in cadrul unei unei proceduri in premiera, care va testa posibilitatea de a reduce dependenta de o rampa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

