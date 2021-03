Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Enel va vinde companiei Kellogg o parte din energia electrica generata anual prin proiectul eolian si de stocare Azure Sky, ca urmare a semnarii unui contract de achizitie virtuala de energie electrica (VPPA), a anuntat compania intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. Proiectul…

- ​Jumatate dintre români (51%) declara ca ar lua în considerare sa achiziționeze o mașina hibrid, iar 28% își exprima dorința de a trece la cea electrica, arata un studiu al Reveal Marketing Research. Datele arata ca oamenii sunt pesimiști și în ceea ce privește capacitatea României…

- Dupa ce au inghetat in case zile in sir, zeci de locuitori din statul american Texas s-au pomenit cu facturile "umflate" la energia electrica. De vina ar fi furnizorul de curent, care stabileste pretul de pe piata de electricitate, ceea ce ar fi dus la fluctuatii uriase.

- Debutul primului Nissan Qashqai a marcat un moment important in istoria constructorului japonez. La 13 ani distanța, a treia generație a crossover-ului continua sa scrie povestea unuia dintre cele mai de succes modele din istoria companiei. Noul Qashqai beneficiaza de un design contemporan, de mai multa…

- "Filiala braziliana de energie regenerabila a Grupului Enel, Enel Green Power Brasil Participacoes Ltda. (EGPB) a pus in functiune extensia de 133 MW a centralei sale solare Sao Goncalo, de 475 MW, cea mai mare unitate fotovoltaica din America de Sud, situata in Sao Goncalo do Gurgueia, in statul Piaui,…

- Enel Green Power (EGP) a stabilit un nou record in 2020 prin construirea a 3.106 MW de noi capacitați regenerabile in intreaga lume, cu 77 MW mai mult (+ 2,5%) fața de capacitatea regenerabila construita in 2019. „Inca o data, Enel Green Power și-a depașit cu succes propriul record, in ciuda contextului…

- Premier Energy anunța intreruperi programate de livrare a energiei electrice pentru maine, 11 ianuarie 2021. Astfel vor ramane fara energie electrica pentru cateva ore consumatorii din mai multe localitați din țara.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a prelungit pana la 31 martie 2021 perioada in care consumatorii casnici pot incheia contracte de furnizare a energiei pe piata concurentiala, au declarat, luni, pentru Agerpres, reprezentanții instituției.