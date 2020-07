Autoritatile din comuna Gornet, din Prahova au atacat in instanta decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) de a introduce in carantina satul Gornet din aceasta comuna si cer despagubiri in cuantum de 500.000 de euro care ar urma sa fie impartiti celor care au fost „prejudiciati” din cauza carantinei, transmite News.ro. Decizia DSU califica […] The post Primul proces impotriva carantinei. Primaria Gornet cere despagubiri de 500.000 de euro Departamentului pentru Situații de Urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .