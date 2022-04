Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a reluat controlul unei autostrazi strategice care asigura o legatura intre Harkov si Ciuhuiiv, in estul Ucrainei, au constat miercurijurnalisti AFP. "Drumul era vizat de focul fortelor ruse, care au ucis civili. I-am respins la zece kilometri mai la nord", a declarat AFP un coamndant…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, astazi, in sedinta de Guvern, despre evolutia pandemiei de COVID-19, ca s-a intrat in linie descendenta. „Am discutat cu domnul ministru Rafila, urmand ca in perioada imediat urmatoare sa avem o analiza cat se poate de concreta si sa venim cu masuri care sa se preteze…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, inainte de inceperea ședinței de Guvern ca in perioada imediat urmatoare ministerul Sanatații, impreuna cu instituțiile abilitate, vor face o noua analiza asupra evoluției pandemiei și atunci daca situația o va permite se va adopta un nou set de masuri.„Avand…

- In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 9.714, cu 336 mai puțin decat in ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate 1.119 persoane, cu 37 mai puțin decat in ziua anterioara. Dintre cei 1.119 pacienți internați la ATI, 964 sunt nevaccinați.Din…

- „Astazi au fost 18 de mii de cazuri inregistrate. Chiar daca numarul este in scadere rapida, nu sunt puține și așteptam un moment optim ca aceste restricții sa permita și desfașurarea in siguranța a activitații publice. Nu are rost sa ne angajam la termene, dar cu siguranța termenul va fi rapid in momentul…

- La inceput de an, in perioada de votare a bugetului, se aproba de catre autoritațile județene sau locale diversele taxe pentru calitatea de membru in diverse organisme locale, naționale sau internaționale. De exemplu, Consiliul Județean Neamț are de achitat 9 (noua) asemenea participari. Sa menționam…

- Tot mai multi elevi vor face cursuri online de saptamana viitoare desi autoritatile au eliminat pragul de incidenta pentru inchiderea scolilor, dar si rata de vaccinare impotriva COVID-19 in randul angajatilor. In ultima saptamana a crescut numarul cazurilor COVID-19 in randul copiilor, iar potrivit…