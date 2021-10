Stiri pe aceeasi tema

- Drobeta-Turnu Severin va intra, luni noapte, intr-o carantina de doua saptamani, acesta fiind primul municipiu reședința de județe in care se ia o astfel de masura in cadrul valului patru al pandemiei de Covid-19, scrie Hotnews .Municipiul Drobeta-Turnu Severin, cu localitațile aparținatoare Schela…

- Un spital din Romania și-a EVACUAT secția ATI, din cauza infecțiilor nosocomiale cu germeni multirezistenți Un spital din Romania și-a EVACUAT secția ATI, din cauza infecțiilor nosocomiale cu germeni multirezistenți Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” a anuntat,…

- Cluj-Napoca intra, incepand de joi, oficial in carantina de noapte și in timpul saptamanii, dupa ce rata de infectare a ajuns la 8,50 la mie. Dupa ce orașul Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare de...

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 29 august, la 1.096.753. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- Lucian Mindruța a avut parte de momente speciale in Austria. Cunoscutul jurnalist le-a marturisit romanilor care il urmaresc pe rețelele de socializare ca i-ar fi placut ca unele lucruri sa se regaseasca și in Romania. Ce a spus acesta? Ce a pațit Lucian Mindruța in vacanța: și-ar fi dorit ca ce a gasit…

- Numarul cazurilor de COVID confirmate in Romania de la inceputul pandemiei a urcat la 1.085.100, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate alte 181 de noi infectari.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația…

- Grecia, una dintre țarile preferate de turiștii romani in special in perioada verii, a trecut de pragul de infectare de 3 la mie, de la care țarile intra pe lista roșie și pentru care sunt scutite de carantina la sosirea in Romania doar persoanele imunizate anti-Covid și cele care au trecut prin boala,…