Primul oraș din România care va oferi bani părinților pentru plata bonelor Primaria municipiului Sibiu a decis sa acorde bani de bona parinților care nu gasesc loc pentru cei mici la creșa sau la gradinița, incepand cu data de 3 iunie, dupa cum arata Agerpres citat de Digi24 . „Din 3 iunie 2020, Primaria Sibiu va acorda bani din bugetul local pentru contractarea de bone de catre familiile din Sibiu care nu au gasit un loc in cresa sau in gradinita pentru copiii cu varsta de pana la 6 ani”, arata un comunicat al Primariei Sibiu. „Astfel se pun in aplicare prevederile Legii 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

