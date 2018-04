Stiri pe aceeasi tema

- "Nu exista nicio analogie posibila intre Kosovo si Catalonia", a declarat Ramush Haradinaj, adaugand ca tara sa nu va recunoaste "niciodata" independenta acestei regiuni ce aspira la secesiune.Kosovo si-a proclamat independenta fata de Serbia in 2008. Cinci tari din Uniunea Europeana -…

- Puigdemont nu renunța la independența Cataloniei deși a petrecut zece zile in arest preventiv in germania. La ieșirea pe porțile inchisorii, liderul separatiștilor catalani a declarat ca guvernul spaniol ar trebui “sa inceapa dialogul” cu privire la problema independentei regiunii sale si a cerut eliberarea…

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, preluata de Agerpres.

- Presedintele catalan destituit, separatistul Carles Puigdemont, a anuntat joi, intr-un mesaj video postat pe retelele sociale, ca renunta sa mai vizeze presedintia Catalonia, pentru a facilita formarea "unui guvern cat mai rapid posibil", transmite AFP.

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC potrivit News.ro . Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters.

- Prezenta in Belgia a separatistului catalan Carles Puigdemont si dorinta acestuia de a conduce regiunea spaniola Catalonia de la distanta ar putea, pe termen lung, sa afecteze 'relatiile...

- Politicianul catalan Carles Puigdemont a afirmat ca nu renunta la ideea de a conduce o Catalonie independenta, dupa ce mesajele sale private au fost publicate la televiziune din Spania, scrie BBC. Carles...