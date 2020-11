Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Joia a fost externata din spital, dupa ce zilele trecute a fost agresata intr-un magazin din Capitala de catre o femeie careia ii trasese atenția ca a blocat trecerea de pietoni si parcarea magazinului, cu mașina sa. Acum, Cristina Joia a fost externata din spital și se afla alaturi de familie.…

- Fanii emisiunii ”Visuri la Cheie” de la PRO TV au fost tulburați sa afle ca, designerul Cristina Joia a fost desfigurata in bataie intr-un magazin din Capitala de o șoferița care ar fi parcat ilegal. Acum Cristina a ieșit din spital și transmite mulțumiri celor care au incurajat-o dupa momentele groaznice…

- Femeia de 34 de ani care a gresat-o pe Cristina Joia, designerul emisiunii „Visuri la cheie”, a fost arestata, marti, 10 noiembrie, pentru 30 de zile. Agresoarea, care si-a schimbat declaratia, dupa ce, inițial, a spus ca i-a fost rupt stergatorul masinii, si-a petrecut noaptea in arestul Sectiei 14…

- Cristina Joia , designer al echipei „Visuri la Cheie”, a fost atacata intr-un supermarket, din sectorul 4 al Capitalei, de o femeie. In urma incidentului, Cristina a avut nevoie de o operație urgenta la nas. Femeia care a atacat-o Cristina Joia a fost retinuta de polițiști pentru 24 de ore, dupa mai…

- Cristina Joia a declarat ca angajații și martorii nu au intervenit sa o ajute, ba mai mult, un paznic a spus ca se afla "la țigara" in momentul producerii agresiunii. "Am sunat singura la ambulanța, timp in care un domn a sunat la poliție. Am ajuns la spital și am fost operata de urgența pentru…

- Cristina Joia, designer al echipei Visuri la Cheie, a fost atacata intr-un supermarket de o femeie. In urma agresiunii, Cristinei i-a fost spart nasul, ulterior fiind operata. Cristina Joia, designer Visuri la Cheie, atacata de o femeie intr-un supermarket „M-am trezit cu un pumn in fața. A fost incredibil…

- Pentru cei care se uita la PRO TV, numele de Cristina Joia este unul cunoscut. Cristina Joia face parte dnin echipa show-ului ”Visuri la Cheie”, difuzat de postul din Pache Protopopescu. Din pacate vedeta a avut mari probleme de curand. Cristina Joia, internata de urgența la spital Pentru fanii ”Visuri…

- Totul s-a intamplat intr-un magazin aflat pe Calea Serban Voda. Cristina i-a reprosat unei femei ca a blocat cu masina o trecere de pietoni si, totodata, parcarea magazinului. De la un simplu repros pana la o lovitura care a desfigurat-o, la propriu, pe realizatoare a fost un singur pas. Femeia…