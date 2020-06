Stiri pe aceeasi tema

- Tweet Pinterest Messenger Whatsapp Email Share Ministrul Sanatații, dl Nelu Tataru, a cerut o evaluare de de urgența a situației din spitalele care asigura asistența medicala pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Continue reading Reluarea activitatii in spitale pentru pacientii non-COVID-19…

- Formatia FC Porto, liderul campionatului Portugaliei, a fost invinsa, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Famalicao, in primul meci de dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit news.ro.Famalicao ocupa locul cinci in clasament. Citește și: Al doilea…

- Postul de radio RAC1 a anuntat, cu aproape doua saptamani inainte de reluarea campionatului din Spania, ca cinci jucatori de la Barcelona și doi membri ai staffului tehnic au fost testați pozitiv cu COVID-19 la inceputul pandemiei, transmite Eurosport. In acest moment, toți sunt recuperați complet.In…

- LaLiga spera ca din sezonul viitor sa se permita si accesul fanilor pe stadioane, mai întâi în numar limitat, iar din ianuarie 2021 arenele sa fie pline, informeaza El Pais.Sezonul 2020/2021 se va relua la 12 septembrie, iar, potrivit jurnalului, oficialii vor ca pentru început…

- Banega, Ocampos, Vazquez și De Jong, toți de la Sevilla, au incalcat regula impusa in timpul starii de alarma. S-au intalnit la masa cu familiile și prietenii. Erau 12 și nu aveau voie mai mulți de 10. Președintele ligii, Javier Tebas, tocmai a anunțat ca spera ca fotbalul spaniol sa reinceapa cu derbyul…

- Serbia, unde aproape 170 de persoane au murit din cauza Covid-19, va relaxa masurile restrictive prin redeschiderea restaurantelor, a magazinelor si reluarea transportului public, au anuntat marti autoritatile, scrie AFP, potrivit news.ro."Restaurantele si cafenelele vor fi deschise incepand…

- CORONAVIRUS. Cand era la FC Sevilla, in 2007, Andres Palop a marcat in minutul 90+4 impotriva lui Șahtior, eliminandu-l pe Mircea Lucescu din ”optimile” Cupei UEFA. Fanii Sevillei nu-l vor uita niciodata pe Andres Palop. Nici Mircea Lucescu. Pe 15 martie 2007, portarul andaluzilor marca in minutul 90+4…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) nu stie când va relua sezonul întrerupt din cauza pandemiei de Covid-19 si a pregatit "un plan A, B sau C" în functie de circumstante, a declarat presedintele instantei continentale într-un interviu publicat sâmbata."Nimeni…