- Dupa nici 3 minute din primul meci al returului Ligii 1 a avut loc prima gafa uriașa. Eduard Pap, portarul lui FC Botoșani, s-a facut de ras: a degajat in Doru Popadiuc, iar mingea a intrat in poarta

- Chindia Targoviște ataca, vineri dupa-amiaza, un nou rezultat pozitiv in Superliga. De la ora 18.00, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, elevii lui Toni Petrea vor intalni pe FC Botoșani, intr-un joc ce va conta pentru prima etapa a returului de campionat. Disputa se anunța una infernala pentru dambovițeni,…

- FC Botosani, FC Voluntari si Ocna Mures au caștigat meciurile disputate, miercuri, in grupele Cupei Romaniei Betano. In grupa A, FC Voluntari s-a impus in deplasare cu Unirea Slobozia, scor 1-0. Unicul gol al meciului a fost marcat de Rata, in minutul 54. In prima partida a grupei, Dinamo si U Craiova…

- Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) a anuntat echipa etapei a 13-a din Superliga. Asa cum era de asteptat, reprezentantele Baniei, Universitatea Craiova si FCU, perdante in aceasta runda, nu au reusit sa trimita in cel mai bun unsprezece niciun jucator. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 13-a:…

- Dupa 1-0 cu FCU Craiova, oficialii celor de la Petrolul au inceput sa se gandeasca la meciul contra Chindiei Targoviște, de peste doua etape. Chindia – Petrolul este programat pe 31 august, iar clubul din Targoviște nu ar dori ca meciul ca se joace pe stadionul din Ploiești, pe care-l folosește pentru…

- CFR Cluj a pierdut acasa, scor 0-1, impotriva celor de la FC Botoșani, intr-un meci din etapa 5 a Ligii 1. Dan Petrescu a fost absent de la stadion, dupa suspendarea primita la meciul cu Chindia.

- Chindia nu reușește sa ia niciun punct in meciul cu CFR Cluj, care tocmai s-a incheiat la Ploiești, in cadrul etapei a 4-a, a Ligii 1. Echipa antrenata de Adi Post-ul CFR o invinge pe Chindia la Ploiești chiar daca a terminat meciul cu doi oameni in minus. Locul 15 dupa 4 etape… apare prima data in…