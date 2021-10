Intaratați de declarațiile Primariei și ale ierarhilor Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, doua contramanifestații au flancat parada Pride de vineri. In prima, participanții injurau, huiduiau, amenințau cu cruci, icoane și aruncau cu agheasma. In a doua, minori imbracați cu tricouri pe care scria „Nu spurcați iubirea!” țineau lumanari aprinse și cantau imnul Romaniei.Primul marș LGTBQ din Iași s-a desfașurat, vineri 2 octombrie, intr-o atmosfera tensionata. Cu o zi inainte, ierarhii din Mitropolia Moldovei și Bucovinei au ieșit cu un mesaj public in care ii acuzau pe membrii comunitații LGBTQ de…