Primul județ din România unde masca devine obligatorie și în aer liber Un comitet județean pentru situații de urgența a decis, marți, ca masca de protecție este obligatorie pentru toți locuitorii de peste 5 ani, in toate spațiile inchise publice și private și in aer liber, acolo unde sunt mai mult de doua persoane. Masura intra in vigoare de miercuri dimineața in tot județul Argeș. Anunțul a […] The post Primul județ din Romania unde masca devine obligatorie și in aer liber appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

