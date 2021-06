Primul dosar penal deschis pentru fraudă electorală în județul Prahova s-a lăsat cu percheziții, în comuna Ciorani V. Stoica, Fl. Tanasescu Cercetarile care se fac in dosarul privind fraudarea alegerilor din Sectorul 1 al Capitalei au ramas, se pare, mult in urma celor facute in Prahova, la nivelul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești, privind o posibila frauda electorala in comuna Ciorani. Perchezițiile organizate ieri sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești in mai multe locații din comuna Ciorani arata ca exista indicii temeinice privind denaturarea rezultatelor alegerilor locale inregistrate in secțiile de votare din aceasta localitate. Deocamdata,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

