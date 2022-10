Stiri pe aceeasi tema

- S-a anunțat cand se deschide Targul de Craciun din București 2022. Anunțul facut de primarul Capitalei arata ca acesta se va ține in Piața Constituției. Așadar, cand se va deschide targul de Craciun 2022, vedeți in randurile de mai jos. Unde se organizeaza Targul de Craciun in acest an și cand se va…

- Irina Gutnic ar putea deveni noul vicepreședinte al Primariei municipiului Chișinau. Candidatura acesteia a fost propusa de primarul general al Capitalei, Ion Ceban, și urmeaza sa fie examinata la ședința Consiliului municipal Chișinau.

- Inspectoratul General al Poliției s-a adresat in instanța de judecata cu solicitarea de a obliga Primaria capitalei sa suspende protestele de la sediul Parlamentului și Președinției. Intr-o declarație a IGP se menționeaza ca poliția s-a adresat cu o cerere prealabila Primariei mun. Chișinau cu solicitarea…

- Edilul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție, dupa ce oamenii legii au sesizat Primaria despre incalcarile admise la protestul desfașurat in centrul capitalei. Potrivit lui Ceban, și anumiți deputați PAS fumeaza in fața Parlamentului, iar daca sa fie amendați protestatarii pentru acest lucru, atunci…

- Primaria Chișinau a cumparat 84 de autobuze pentru locuitorii din suburbiile Capitalei. Vehiculele circula deja pe liniile care fac legatura dintre Chișinau și cele 35 de localitați din componența municipiului. Anunțul a fost facut de primarul capitalei, Ion Ceban.

- Primarul General, Ion Ceban, a convocat pentru ziua astazi, 15 august 2022, ora 10:00, ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi sunt mai multe subiecte, printre care și raportul privind lichidarea consecințelor intemperiei din 9 august 2022.

- Sectorul Rișcani și o parte din sectorul Ciocana al capitalei vor ramane fara iluminat stradal și in curțile blocurilor, astazi și maine. Anunțul a fost facut de primarul Ion Ceban, in cadrul ședinței din aceasta dimineața a serviciilor Primariei. Edilul a mai precizat ca masura va fi luata in contextul…

- Primarul General, Ion Ceban, a convocat astazi, 1 august, ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi a fost 6 subiecte, printre care și raportul cu privire la masurile intreprinse in domeniu social și de sanatate la nivelul municipiului Chișinau.