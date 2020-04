Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Singura zona din Romania care nu a fost afectata de epidemia de coronavirus este judetul Harghita. Toate testele celor suspectati de infectare cu COVID-19 au iesit NEGATIVE, a anuntat Institutia Prefectului din Harghita. In judetul Harghita nu s-a confirmat, pana in prezent,…

- Coreea de Sud a raportat o usoara crestere, cu 84 de noi cazuri de COVID-19 inregistrate luni, potrivit cifrelor comunicate marti de autoritati, informeaza DPA potrivit Agerpres. Acest cel mai recent bilant vine dupa tendinta descendenta in numarul noilor infectari din ultimele zile.Explicatia…

- Ziarul Unirea Au fost confirmate doua noi cazuri de infectare cu coronavirus in Romania: Bilanțul ajunge la 88 de cazuri. Premierul Orban și miniștrii, rezultat NEGATIV Au fost confirmate doua noi cazuri de infectare cu coronavirus in Romania. Este vorba de o femeie, 32 ani din județul Caraș-Severin…

- Islanda are acum 90 de cazuri confirmate de coronavirus, ceea ce, într-o națiune cu doar 364.000 de locuitori, reprezinta probabil cea mai ridicata rata de infectare din lume, scrie Guardian.Dintre cei 90 de islandezi, patru dintre ei s-au îmbolnavit prin așa numita ”infectare…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțat care este situația in judeul nostru la aceasta ora. 0 persoane infestate, 35 persoane carantinate, 234 persoane in autoizolare, 1 caz suspect infectare COVID-19. Suspectul de infectare este un barbat, 29 ani, din localitatea Brasov, reintors in data 11.03.2020…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…

- Epidemia de coronavirus se extinde in toata lumea. Au fost semnalate noi cazuri in Spania, Marea Britanie și Japonia. In China numarul deceselor a ajuns la 811. Au raportat cazuri de infectare 27 de țari și regiuni autonome

- Gripa sezoniera a mai luat o viata. Un barbat din judetul Harghita a murit, fiind cel de-al 13-lea deces provocat de infectia cu virus gripal de la inceputul sezonului rece. In timp ce numarul celor care se imbolnavesc de gripa creste de la o zi la alta, in scolile din tara se intetesc masurile de preventie.