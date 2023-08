Primul Campionat de înot în apele înghețate, în România Primul Campionat european de inot in ape inghetate din istoria acestei discipline va avea loc in Romania, iar lotul national va fi format pana la finalul acestui an. Evenimentul se va desfașura in perioada 2-4 februarie și presedintele asociatiei ISOW, Paul Giorgioscu, spera ca Romania va fi prima țara care caștiga medaliile: „O sa aveti foarte mari surprize placute anul viitor, la Oradea, cand foarte multi colegi de bazin ai lui Andrei Enache (castigator al concursului AquaChallenge 2023 si al Campionatului national de inot in ape deschise din Constanta – n.red.) si din alte cluburi vor participa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

