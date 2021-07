Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui comunicat transmis, marti, de Primarie, Fagarasul a cerut includerea in acest program "pentru a analiza modul si costurile de operare, in vederea achizitionarii de autobuze electrice prin proiectele de mobilitate" aflate in derulare. "Pentru a evita confuziile, subliniez ca aceste teste…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 5.25 in județul Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 3 și s-a produs la o adancime de 81 de kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov (85 km), Bacau (90 km), Ploiești (104…

- Potrivit INFP, la ora 03:08:00 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 18km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 81km E de Brasov, 92km NE de Ploiesti, 103km S de Bacau, 111km V de Galati, 112km…

- In ziua de 14 Iunie 2021, la ora 12:53:54 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea (EWS) M 3.2, la adancimea de 167km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km E de Brasov, 94km S de Bacau, 100km NE de Ploiesti, 115km V…

- Pentru marele trofeu cu titulatura de „Destinatia anului 2021 in Romania” cetatenii din tara au decis care sunt cele sase locuri preferate. Peste 16.000 de persoane au ales care sunt destinatiile din tara calificate in Marea Finala: Banatul Montan, Braila, Delta Dunarii, Iasi, Tara Maramuresului si…

- FOTO| Primul autobuz electric „Made in Romania” a ieșit din fabrica. Cum arata acesta și in ce oraș este produs FOTO| Primul autobuz electric „Made in Romania” a ieșit din fabrica. Cum arata acesta și in ce oraș este produs Primul autobuz electric „Made in Romania” este fabricat la Baia Mare de compania…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs vineri, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut loc la 140 kilometri adancime, dupa un alt cutremur de 3,8 produs joi seara, conform Mediafax. Seismul a avut loc la ora 5.20 in județul Vrancea. Cutremurul a avut magnitudinea…