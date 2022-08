Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Miercurea-Ciuc a preluat in sistem de leasing operational sase autobuze care sa deserveasca transportul public in oras, astfel incat acest serviciu sa nu fie sistat, in contextul in care vechile autobuze folosite erau extrem de uzate. Viceprimarul municipiului Miercurea-Ciuc, Bors Bela, a declarat,…

- Se inlocuiește stratul de uzura al asfaltului și pe strada Slatina din cartierul Dambul Pietros, a anunțat vineri, 17 iunie, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. "Am efectuat deja reparații la trotuarele și la carosabilul de pe mai multe strazi pentru a reinnoi intreaga zona neglijata. Continuam…

- Zilele trecute a fost depus spre finanțare proiectul privind achiziția a 18 autobuze electrice care vor deservi transportul din zona limitrofa a municipiului Targu Mureș. Un prim pas in acest sens a fost facut in luna mai cand edilii celor 8 primarii din zona metropolitana au semnat un acord de parteneriat.…

- Ceasul central cu flori a fost reparat și este acum din nou in stare de funcționare, a anunțat duminica, 12 iunie, pe pagina sa de Facebook, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. (Redacția) Post-ul FOTO: Ceasul cu flori din Targu Mureș, funcțional apare prima data in Stiri din Mures, Stiri…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a organizat miercuri, 26 mai, o intalnire de lucru care a avut ca principal subiect Masterplan-ul de dezvoltare durabila, care se afla in pregatire. "Au fost invitați la aceste discuții primarii comunelor din zona de Nord și Est, Santana de Mureș și Sangeorgiu…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, s-a intalnit joi, 12 mai, in București, cu Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii. "Cu acest prilej l-am informat ca atat programul de izolare a blocurilor, cat și construcția celor doua noi creșe, se desfașoara conform graficului. De asemenea, am cerut sprijinul…

- Dezvelirea Grupului Statuar „Școala Ardeleana" urma sa se intample in data de 13 mai, conform anunțului realizat in 14 aprilie pe pagina oficiala de Facebook, de catre primarul orașului Soos Zoltan. Potrivit unui anunț postat pe pagina de Facebook a Primariei municipiului Targu Mureș, evenimentul de…

- Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunța ca prețul pentru o calatorie cu transportul public se va majora și ar putea ajunge pina la șase lei. „Prețul calculat este de 6 lei pentru o calatorie, atat la troleibuz, cat și la autobuz, pentru orașe și suburbii. Vreau sa remarc faptul ca prețul real la o calatorie…