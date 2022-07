Primul autobuz electric 100% romanesc va fi testat 2 saptamani la Iasi Incepand de luni, timp de doua saptamani la Iasi va circula un autobuz electric proiectat și fabricat in Romania, la Baia Mare. Cateva caracteristici ale prototipului ATP Bus: are in total 83 de locuri, o lungime de 12,18 m; in varianta de configurație speciala, omologarea ii permite 95 de locuri. Are o autonomie de minim 200 km in oraș, ce poate fi extinsa pana la 360 de kilometri. Componentele sunt achiziționate de la furnizori consacrați: cele 8 pachete de baterii sunt produse CATL – gigantul bateriilor EV și furnizor pentru cele mai prestigioase brand-uri auto. Cu referire la axe menționam… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicai a dat asigurari ca sistemul medical romanesc este pregatit sa faca fața valului 6 de Covid. „Crește numarul cazurilor, dar riscurile sunt mici, am ajuns in etapa in care conviețuim cu virusul, iar Romania va traversa acest val fara sa instituie ...

- Primarul municipiului București, Nicușor Dan, a anunțat ca primul sistem VAR (Video Assistant Referee) este montat și pus in funcțiune pe Arena Naționala. Primul meci din Romania cu arbitraj video va avea loc luna aceasta.

- ■ Sindicatul Medicilor Roman, care este condus de doctorita Gabriela Popovici, a organizat Adunarea Generala festiva ■ „Cea mai ingrijoratoare situtie o reprezinta criza de personal si epuizarea celui existent“, a declarat Denis Paduraru, presedintele CFM Romania ■ Sindicatul Medicilor Roman, afiliat…

- In majoritatea țarilor europene, caștigurile jucatorilor nu sunt taxate, iar acolo unde sunt, nivelul taxei este redus și proporțional cu valoarea caștigului, conform unei analize realizate de Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanța (AOJND), for care reprezinta principalii operatori…

- Un autobuz electric 100% romanesc este testat pe strazile municipiului Satu Mare. „Noul ATP Bus, testat timp de doua saptamani pe traseele din Satu Mare. Autobuzul electric romanesc este pus la dispoziție de compania ATP Trucks Automobile din Baia Mare, in cadrul unei campanii de promovare in Romania”,…

- Romania se indreapta spre o criza de personal puternica in sectorul educației, in condițiile in care, in prezent, mai puțin de 1 din 10 profesori are varsta sub 30 de ani. Nu este exclus ca peste 50% dintre profesori sa iasa la pensie in urmatorii 10 ani, astfel ca educația unei intregi generații…

- „Se poate face la orice varsta, chiar la mulți ani dupa terminarea tratamentului sau in același timp cu operația de indepartare a tumorii. La Institutul Regional de Oncologie Iași se folosesc toate tehnicile de reconstrucție existente, adaptate cerințelor și nevoilor pacientelor”, a spus dr. Vlad Pieptu,…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) IAȘI a incheiat contracte de finanțare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor* pe sectoare cadastrale** cu 71 de unitați administrativ-teritoriale (UAT) din cele 72 eligibile. Suma totala alocata pentru inscrierea proprietaților din…